Cesc Fabregas'tan Hakan Çalhanoğlu'na övgü

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya Kupası'nda Como yarı finalde, Inter karşısında 2-0 öndeyken, Hakan Çalhanoğlu'nun iki golü ve bir asisti sonrası maç bambaşka bir yere gitti! Inter 3-2'lik skorla turu geçerken, COmo ise elendiği için büyük üzüntü yaşadı.

Bu üst düzey performansı sonrası Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, milli yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Fabregas yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu'na hayranım; Inter'e karşı oynadığımızda ilk baktığım şey onun oynayıp oynamadığı oluyor ve maç planımızı ona göre kuruyoruz. Onun gibi şampiyonlar, siz kusursuz bir maç çıkarsanız bile bir çözüm yolu bulabiliyorlar." dedi.

Ayrıca Fabregas "Hakan Çalhanoğlu gibi, Andrea Pirlo, Luka Modric ve Toni Kroos gibi oyuncuların sayısı pek fazla değil. Hakan Çalhanoğlu, gerçekten etrafına bir takım kurabileceğiniz türden bir oyuncu. Onu bu seviyede görmek gerçekten inanılmaz, takımı o çekip çeviriyor." ifadelerini kullandı.