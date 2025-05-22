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Spor

Cesc Fabregas'tan Nico Paz açıklaması

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, genç yıldız Nico Paz'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 16:57 - Güncelleme:
Cesc Fabregas'tan Nico Paz açıklaması
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Serie A'nın bu sezon en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Nico Paz için transfer iddiaları artarken, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Basın toplantısında konuşan Fabregas, genç yıldızın geleceğiyle ilgili şunları söyledi:

"Henüz net bir şey yok. Nico bizim oyuncumuz ve şu an için bizimle kalıyor. Real Madrid ile aramızda çok iyi bir ilişki var ama Club World Cup'a gidip gitmeyeceğini bilmiyorum."

Fabregas ayrıca, Real Madrid kadrosundaki bazı oyunculara da ilgi duyduklarını belirtti:

"Real Madrid'in bazı oyuncularına ciddi şekilde ilgimiz var. Bizim kulübümüzde genç oyuncuların oynaması ve dakika alması öncelikli. Bu mesajı karşı tarafa da ilettik."

Real Madrid, Como'ya geri alma maddesi ile sattığı Arjantinli futbolcu Nico Paz'ın geri satın alma maddesini kullanacak.

  • Nico Paz
  • como
  • Cesc Fabregas

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