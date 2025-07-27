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Spor

Çeşme Belediyespor'da İbrahim Gören dönemi

Çeşme Belediyespor'un yeni teknik direktörü, kulübün altyapısından yetişen ve uzun yıllar kaptanlık yapan İbrahim Gören oldu.

IHA27 Temmuz 2025 Pazar 10:44 - Güncelleme:
Çeşme Belediyespor'da İbrahim Gören dönemi
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Futbola Çeşme Belediyespor altyapısında başlayan, ardından Göztepe ve Altınordu'da profesyonel futbol kariyerine devam eden İbrahim Gören, aktif futbolculuk kariyerini Çeşme Belediyespor'da kaptan olarak tamamladı. Son olarak kulüpte Futbol Altyapı Koordinatörü olarak görev yapan Gören, gösterdiği özveri ve örnek kişiliğiyle camianın büyük takdirini topladı. Genç çalıştırıcı, Çeşme Belediyespor'un yeni teknik direktörü oldu.

Çeşme Belediyespor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz altyapısından yetişmiş, futbolculuk kariyerini takım kaptanımız olarak tamamlamış, son olarak kulübümüz Futbol Altyapı Koordinatörlük görevinde bulunmuş olan İbrahim Gören, Futbol A Takım Teknik Direktörümüz olmuştur. Kendisine ve ekibine başarılar dileriz."

  • Çeşme Belediyespor
  • teknik direktör
  • İbrahim Gören

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