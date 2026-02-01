İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar
  Çeşme Belediyesporlu satranççılardan Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı
Spor

Çeşme Belediyesporlu satranççılardan Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı

24–31 Ocak 2026 tarihleri arasında Antalya Belek'te düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Türkiye Şampiyonası, 3 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Zorlu turnuvada Çeşme Belediyespor sporcuları önemli dereceler elde ederek ilçeye gurur yaşattı.

1 Şubat 2026 Pazar 10:13
Çeşme Belediyesporlu satranççılardan Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı
ABONE OL

Şampiyonanın küçükler kategorisinde mücadele eden Çeşme Belediyespor sporcusu Derin Topaçoğlu, 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı. Topaçoğlu, bu başarısıyla Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı.

Aynı organizasyonun yıldızlar kategorisinde yarışan Çeşme Belediyespor sporcusu Ali Arda Eracar ise 9 maçta 7 puan toplayarak, ikinciyle eş puana sahip olmasına rağmen 5. sırada yer aldı. Eracar, elde ettiği dereceyle milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.

Çeşme Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en zorlu yaş grubu turnuvalarından birine 10 sporcumuzla katıldık. Yenilgisiz şampiyon olan öğrencimiz Derin Topaçoğlu'nu, sıralamaya çok altlardan başlayıp gösterdiği üstün performansla turnuvayı 5. sırada tamamlayan Ali Arda Eracar'ı ve bu uzun süreçte formamızın hakkını vererek mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Tüm branşlarda olduğu gibi satrançta da çocuklarımıza ve şehrimize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

