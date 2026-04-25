Çeşme'den Ankara'ya bisiklet tutkunları için kaçırılmayacak 8 gün!

"Gelenekten Geleceğe" temasıyla düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında Çeşme'den Ankara'ya uzanan 1.133,5 kilometrelik parkurunda, 23 takım ve 27 ülkeden gelen, 4 kıtayı temsil eden dünya yıldızı bisikletçileri Türkiye'de buluşturacak. Sprint ustalarından tırmanışçılara, genç yeteneklerden deneyimli şampiyonlara uzanan geniş sporcu profiliyle TUR 2026, uluslararası bisiklet takviminin en rekabetçi organizasyonlarından birisi. TUR, yalnızca sportif rekabetiyle değil, güçlü yayın ağıyla Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğini dünyaya taşıyan küresel bir platform olmayı sürdürüyor.

TRT Spor ve Eurosport ekranlarında 8 gün canlı yayın

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, TRT Spor ve Eurosport ekranlarından her gün ortalama 2 saat canlı yayınlanacak.

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu TV Canlı Yayın Programı (TR Saati)

Tarih Gün Etap Parkur Yayın Kanalı Saat

26 Nisan Pazar 1. Etap Çeşme – Selçuk TRT Spor-Eurosport 12:30 – 14:30

27 Nisan Pazartesi 2. Etap Aydın – Marmaris TRT Spor-Eurosport 14:30 – 16:30

28 Nisan Salı 3. Etap Marmaris – Kıran TRT Spor-Eurosport 14:30 – 16:30

29 Nisan Çarşamba 4. Etap Marmaris – Fethiye TRT Spor-Eurosport 14:30 – 16:30

30 Nisan Perşembe 5. Etap Patara – Kemer TRT Spor-Eurosport 14:30 – 16:30

1 Mayıs Cuma 6. Etap Antalya – Feslikan TRT Spor-Eurosport 14:30 – 16:30

2 Mayıs Cumartesi 7. Etap Antalya – Antalya TRT Spor-Eurosport 11:30 – 13:30

3 Mayıs Pazar 8. Etap Ankara – Ankara TRT Spor-Eurosport 11:30 – 13:30

Küresel yayın gücü: 5 Kıtada, 800 Milyon haneye erişim

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2026 yılında genişleyen uluslararası yayın ağıyla küresel erişimini daha da artırıyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Amaury Sport Organisation (ASO) iş birliği ile 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 190 ülkede 13 dilde toplam 77 yayın anlaşması kapsamında 5 kıtada milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

Türkiye'de TRT Spor, uluslararası arenada Eurosport ekranlarından her gün canlı yayınlanacak TUR 2026; aynı zamanda FloBikes (ABD & Kanada), Zhibo TV (Çin), SuperSport (Sahra Altı Afrika) ve Claro Sport (Latin Amerika) başta olmak üzere global ölçekte canlı olarak izlenebilecek.

Afrika ve Orta Doğu'da: Azam Media (11 ülke), Startimes (27 ülke), SuperSport (53 ülke), Africa XP / Sports Connect (53 ülke), Dubai Sports Channel (24 ülke), Sporty TV (Nijerya & Gana) ve SBC (Seyşeller);

Amerika kıtasında : Flow Sports (Karayipler – 29 ülke), Claro Sport (Latin Amerika – 18 ülke), Direct TV (Latin Amerika), Tigo Sport (Bolivya), Sporty Brasil (Brezilya), FloBikes (ABD), Sportsnet (Kanada), TVC Deportes (Meksika) ve SerTV Deportes (Panama);

Asya ve Okyanusya'da : Set India (Hindistan Alt Kıtası), Ariana TV (Afganistan), Moby Group (Orta Asya), SBS (Avustralya), Zhibo TV (Çin), FBC (Pasifik), Mai TV, PCCW (Hong Kong), Astro Supersport (Malezya & Brunei), NTV (Moğolistan), Sky NZ (Yeni Zelanda), Digicel Pacific (Pasifik Adaları), A Sports (Pakistan), Solar Sports (Filipinler), TAP Sports, SPOTV (Güney Kore), Starhub (Singapur), Mediacorp (Singapur) ve Varzish TV (Tacikistan) aracılığıyla yayınlanacak.

Dijital platformlarda: Cycling News, Cycling Weekly, BikeWorldNews, Direct Vélo, OA Sport, Ciclo21 gibi uluslararası bisiklet ve spor mecraları üzerinden geniş içerik dağıtımı sağlanırken;

CNBC, Unbeaten Sports, Adrenaline Junkies, Horizon Sport, Free Live Sports ve True TV Plus gibi global spor kanallarıyla dünya genelinde yayın ağı desteklenecek.

Ayrıca Eurovision News, AFPTV ve SNTV aracılığıyla global haber akışında yer alacak TUR 2026, LCTV iş birliğiyle uçak içi yayın ağlarında da izleyiciyle buluşacak.

Bu güçlü medya ekosistemi sayesinde Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yaklaşık 800 milyon haneye ulaşan küresel bir yayın gücüyle Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğini dünya sahnesine taşımaya devam ediyor.

Türkiye'nin Turizm Odakları Ekranlarda

Canlı yayınlar, yalnızca pelotonun mücadelesini değil; Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını, tarihi mirasını ve kültürel zenginliğini de ekranlara taşıyacak. Deniz kıyılarından yaylalara, antik kentlerden modern şehirlere uzanan rota; uluslararası prodüksiyon kalitesiyle izleyicilere adeta bir belgesel deneyimi sunacak.

2026 yılında TUR'un 26 yıl sonra Başkent Ankara'da sona ermesi ise organizasyonun tarihsel yolculuğunda özel bir anlam taşıyor. Final etabı hem sportif rekabetin zirvesi hem de Türkiye'nin ulusal spor vizyonunun güçlü bir simgesi olarak öne çıkıyor.

Radyo, TV ve Dijitalde 360° Yayın Deneyimi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, medya partnerleri Radyo D, Dream Türk ve Türk Medya iş birliğiyle sahadan anlık ve çok katmanlı bir yayın deneyimi sunacak. Radyo D, etap finişlerinden gerçekleştireceği canlı yayınlarla yarış atmosferini doğrudan dinleyicilere ulaştırırken; Dream Türk ekranlarında özet programlar ve özel içerikler izleyiciyle buluşacak.

Türk Medya Grubu ise 24 TV, Akşam Gazetesi, Lig Radyo ve dijital mecralarıyla organizasyonu haber, özel yayın ve içeriklerle destekleyerek TUR'un görünürlüğünü çok kanallı bir iletişim ağıyla güçlendirecek.

Sadece Bir Yarış Değil, Küresel Bir Tanıtım Platformu

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; geçtiği her şehirde yarattığı festival atmosferi, milyonlara ulaşan yayın gücü ve uluslararası sporcuların katılımıyla Türkiye'nin global vitrininde önemli bir rol üstleniyor. Sprint finişleri, zorlu tırmanışlar ve eşsiz manzaralar eşliğinde gerçekleşen yarış, izleyicilere yalnızca bir spor organizasyonu değil, Türkiye'nin çok katmanlı hikâyesini sunan benzersiz bir deneyim yaşatıyor.