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Spor

CEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlandı

2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçları tamamlanırken, yarı finalde Türkiye-İtalya, Sırbistan-Hollanda eşleşmesi gerçekleşti.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
CEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlandı
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2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıktığı şampiyonada son çeyrek final maçı Sırbistan ile Çekya arasında oynandı.

Sırbistan, Çekya'yı 24-26, 25-17, 25-11 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale çıktı ve Hollanda'nın rakibi oldu. Yarı final maçları 1 Eylül Cuma günü, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü oynanacak.

Şampiyonada 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final maçlarının TSİ programı şöyle:

18.00 Türkiye-İtalya

21.30 Sırbistan-Hollanda

  • Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  • Türkiye-İtalya
  • Sırbistan-Hollanda

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