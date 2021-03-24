CEV Challenge Kupası finalinde Ziraat Bankkart ikinci oldu

24 Mart 2021 Çarşamba 21:24 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:24

Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Ziraat Bankkart sahasında İtalya'nın Allianz Powervolley takımına mağlup olarak turnuvayı ikinci bitirdi. İlk maçı da İtalya'da 3-2 kazanan Allianz Powervolley ise kupaya uzandı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) konuk ekipten Jean Patry seçildi.

SALON: Başkent

HAKEMLER: Ilian Georgiev (Bulgaristan), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

ZİRAAT BANKKART: Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)

ALLİANZ POWERVOLLEY: Ishikawa, Kozamernik, Patry, Urnaut, Piano, Sbertoli (Pesaresi, Daldello, Weber, Maar)

SETLER: 23-25, 25-23, 25-16, 18-25, 8-15

SÜRE: 126 dakika (25, 31, 25, 26, 19)