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Spor

CEV Challenge Kupası'nda PTT, Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont'u 3-0 mağlup etti

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası ilk tur maçında temsilcimiz PTT, Belçika ekibi Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont'u 3-0 mağlup etti.

AA22 Kasım 2022 Salı 19:50 - Güncelleme:
CEV Challenge Kupası'nda PTT, Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont'u 3-0 mağlup etti
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Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın ilk tur maçında PTT, konuk ettiği Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont'u 3-0 yendi.

Maçın rövanşı, 30 Kasım'da Belçika'nın Couvin Kasabası'ndaki Bernard Pignon Salonu'nda oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Istref Elezaj (Kosova) Eirini Moula (Yunanistan)

PTT: Büşra Güneş, Gizem Mısra Aşçı, Busa, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Merve Tanyel (Sema Nur Doluca, Derin Ezgi Taşdemir, Pavlovic, Yağmur Mislina Kılıç)

Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont: Van Geertruyden, Thevenin, Jorgensen, Goris, Zdovc, Humblet (Reul, Leonard, Matejko, Moulin, Blairon, Naticchi)

Setler: 25-15, 25-17, 25-20

Süre: 65 dakika (17, 23, 25)

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