15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
  CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final heyecanı başlıyor
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final heyecanı başlıyor

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'nın da katıldığı CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, yarın İtalya'da başlayacak.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2025-26 sezonu şampiyonu, 16-17 Mayıs tarihlerinde Torino kentindeki Inalpi Arena'da düzenlenecek dörtlü final sonucu belli olacak.

Son şampiyon Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya) ile PGE Projekt Varşova (Polonya) arasındaki ilk yarı final, yarın TSİ 18.00'de başlayacak. Aynı gün TSİ 21.30'da oynanacak diğer yarı finalde ise Ziraat Bankkart, geçen yılın finalisti Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya) ile karşılaşacak.

Üçüncülük maçı, 17 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'de yapılacak. Bu sezonun şampiyonunu belirleyecek mücadelenin başlama düdüğü de aynı gün TSİ 21.30'da çalacak.

