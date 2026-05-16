CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Sir Sicoma Monini Perugia, PGE Projekt Varşova'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Dörtlü finale ünvanını korumaya gelen İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia, yarın TSİ 21.30'daki şampiyonluk maçında, Ziraat Bankkart ile Aluron CMC Warta Zawiercie arasındaki yarı finalin galibiyle karşılaşacak.
Polonya'nın PGE Projekt Varşova takımı ise diğer yarı final mücadelesinin kaybedeniyle aynı gün TSİ 18.00'de 3'üncülük maçına çıkacak.
Salon: Inalpi Arena
Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
PGE Projekt Varşova: Firszt, Klos, Gomulka, Tillie, Kochanowski, Firlej (Wojtaszek, Kozlowski, Weber, Koppers, Yurii Semeniuk)
Sir Sicoma Monini Perugia: Giannelli, Plotnytskyi, Loser, Ben Tara, Kamil Semeniuk, Russo (Colaci, Ishikawa, Dzavoronok, Cvanciger, Sole)
Setler: 19-25, 20-25, 24-26
Süre: 96 dakika