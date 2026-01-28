İSTANBUL 13°C / 11°C
  CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi: Galatasaray-Halkbank
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi: Galatasaray-Halkbank

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

28 Ocak 2026 Çarşamba 10:49
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi: Galatasaray-Halkbank
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü haftasındaki Türk derbisinde Galatasaray HDI Sigorta, yarın Halkbank'ı ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) ve Yavuz Akdemir hakem ikilisi yönetecek.

B Grubu'ndaki 3 maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Başkent ekibi ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle son sırada yer alıyor.

Grupta iki takımın karşılaştığı ilk maçı Halkbank 3-2 kazandı.

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Halkbank
  • Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

