CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi: Galatasaray-Halkbank

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü haftasındaki Türk derbisinde Galatasaray HDI Sigorta, yarın Halkbank'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) ve Yavuz Akdemir hakem ikilisi yönetecek.
B Grubu'ndaki 3 maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, averajla üçüncü sırada bulunuyor.
Başkent ekibi ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle son sırada yer alıyor.
Grupta iki takımın karşılaştığı ilk maçı Halkbank 3-2 kazandı.