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Spor

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Türk derbisi Tivibu Spor'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, farklı branşlarda öne çıkan üst seviye mücadeleleri ekrana taşımaya devam ediyor.

IHA3 Mart 2025 Pazartesi 13:35 - Güncelleme:
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Türk derbisi Tivibu Spor'da
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasında Fenerbahçe, V.Bank ve Eczacıbaşı Dynavit boy gösteriyor. Çeyrek finalin öne çıkan karşılaşması ise Fenerbahçe-V.Bank mücadelesi oluyor. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanıyor.

Voleybolun kulüpler düzeyinde en üst seviyesi olarak görülen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Çeyrek finalde mücadele edecek Fenerbahçe, V.Bank ve Eczacıbaşı Dynavit'in maçları 4-5 Mart'ta Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

ECZACIBAŞI NAMAĞLUP ÇEYREK FİNALDE

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Dynavit namağlup yollarına devam ederken V.Bank ise bir mağlubiyetle turnuvayı sürdürüyor. 4 Mart Salı günü oynanacak Eczacıbaşı Dynavit - Vero Volley Milano mücadelesinde ilk düdük 22.30'da çalacak. Eşleşmenin ikinci ayağı ise 13 Mart Perşembe günü saat 18.00'da oynanacak.

ÇEYREK FİNALDE TÜRK DERBİSİ

Gruplarından lider çıkarak doğrudan çeyrek finale yükselen Fenerbahçe ve V.Bank, Türk derbisinde mücadele edecek. Heyecanın yüksek seviyelere tırmanacağı karşılaşma V.Bank ev sahipliğinde 5 Mart Çarşamba günü 19.30'da oynanacak. Eşleşmede ikinci düdük ise 12 Mart Çarşamba günü 18:00'da çalacak. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasındaki tüm maçlar Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak.

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