CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi heyecanı Tivibu'da başlıyor

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, birbirinden çok sevilen spor içeriklerini ekrana taşımaya devam ediyor. Tivibu, futbol, basketbol ve voleybol gibi sevilen spor branşlarıyla sporseverlere eşsiz bir seyir deneyimi yaşatıyor. Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi, basketbolda EuroLeague ve Basketbol Şampiyonlar Ligi, futbolda ise Serie A, La Liga ve Bundesliga gibi birçok sevilen içerik Tivibu'da ekran karşısındaki sporseverler ile buluşmaya devam ediyor.

CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞLIYOR

Son 15 yılda 8 defa CEV kupasını ülkemize getiren temsilcilerimiz, geçtiğimiz sene finale verdiği aranın ardından tekrar kupa için yeni sezona başlıyor. Kupayı 6 kez müzesine götüren V. Bank'ın yanında birer kez kupayla buluşan Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavit'in maçları sezon boyunca Tivibu Spor'dan yayınlanıyor. 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarından Eczacıbaşı Dynavit, Tent ile 17.00'da Fenerbahçe Beko ise PGE Grot Budowlani ile 20.00'da Tivibu Spor 1'de sezonun ilk maçlarına çıkıyor. V. Bank ise Calcit ile 19.30'da Tivibu Spor 3'te karşı karşıya gelirken CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi sezon boyunca Tivibu Spor'dan naklen yayınlanıyor.

EUROLEAGUE 8. HAFTA MAÇLARI İLE DEVAM EDİYOR

Sezona iyi başlangıç yapan ve form grafiğini yükselterek devam eden Fenerbahçe Beko ligde dördüncü sıraya yerleşirken, A. Efes ise 7. sıra ile play-off potasını yakından takip ediyor. Efes normal sezonun 8. haftasında 8 Kasım Cuma günü 20.00'da Monako'yu ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise 22.00'da ASVEL deplasmanına konuk olacak. EuroLeague mücadeleleri Tivibu üzerinden S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

SERİE A'DA ZİRVE MAÇI TİVİBU'DA

İtalya'da hızlı başlayan sezonun devamında ilk beş sırada yer alan takımların puanlarının yakın olması her maçı değerli kılıyor. Şampiyonluğun favorilerinden Inter ve Napoli liderlik için karşı karşıya gelirken Inter'de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığını atlatarak sahalara döndü. Napoli ise geçen seneki kötü gidişata dur diyerek dev maç sonrasında zirvedeki yerini sağlamlaştırarak puan farkını dörde çıkarmak istiyor. San Siro'da oynanacak mücadelede ilk düdük 10 Kasım Pazar günü 22.45'te çalacak. Mücadele Tivibu üzerinden S Sport'ta yayınlanacak.