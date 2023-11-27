CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları Tivibu ekranlarında

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet'in grup maçlarını seyirciler ile buluşturacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sezona ikide ikiyle başlayan Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet, kalan 4 maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Türk takımlarının CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.



Grup aşamasında Calcit Kamnik ve SC Potsdam'ı 3-0 ile geçen Fenerbahçe Opet, yarın Grot Budowlani Lodz ile oynayacak. Volley Mulhouse Alsace ve Jedinstvo Stara Pazova maçlarını set vermeden kazanan Vakıfbank ise 29 Kasım'da İtalyan ekip Allianz Vero Volley Milano ile karşılaşacak.