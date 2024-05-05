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Spor

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde şampiyon Carraro Imoco

Antalya'da oynanan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden A. Carraro Imoco şampiyon oldu.

5 Mayıs 2024 Pazar 22:54 - Güncelleme:
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde şampiyon Carraro Imoco
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Antalya'da oynanan ve iki İtalyan takımının karşılaştığı Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü İtalyan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A. Carraro Imoco, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyondaki final maçında A. Carraro Imoco, 2024 yılı Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. A. Carraro Imoco oyuncuları ile başantrenör Santarelli, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi de protokol tribününden takip etti.

Salon: Antalya

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Nurper Özbar

A. Carraro Imoco: Cook, De Kruijf, Wolosz, Plummer, Fahr, Haak (De Gennaro, Gennari, Lubian, Lanier, Bardaro, Bugg)

Allianz Vero Volley: Sylla, Folie, Egonu, Daalderop, Rettke, Orro (Castillo, Cazaute, Malual, Pusic, Bajema, Candi, Heyrman)

Setler: 25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9

Süre: 118 dakika (23, 28, 25, 26, 16)

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