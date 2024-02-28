CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu rövanş maçları Tivibu'da

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Avrupa'nın bir numaralı kulüp turnuvası CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni voleybolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Grup aşamasını birinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet eleme turundan gelen rakibi Allianz MTV Stuttgart ile eşleşirken, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Vakıfbank, eleme aşamasının ardından İtalyan ekip Imoco Volley ile eşleşti. Fenerbahçe Opet, Allianz MTV Stuttgart karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta 3-2 mağlup olurken, Vakıfbank iç sahada oynadığı turun ilk ayağını 3-1 kaybetti. Fenerbahçe Opet, rövanş mücadelesine bugün saat 20:00'da Burhan Felek Salonu'nda, Vakıfbank ise yarın saat 20:00'da İtalya'da çıkıyor. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçları Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

YARI FİNAL İÇİN ZORLU SINAV TİVİBU'DA



Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıkan Vakıfbank, Polonya ekibi Rzeszow'u iki maçta da 3-0'lık net galibiyetlerle geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan çeyrek finalin ilk ayağında ilk seti kazanmasına rağmen 3-1'lik skorla mağlup olan Vakıfbank, Polonya'da zorlu rövanş mücadelesine çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Türk Finali'nde 3-1'lik skorla Eczacıbaşı'nı mağlup eden Vakıfbank, yarı finale adını yazdırmak ve kupa serisini sürdürmek için yarın saat 20:00'da Tivibu Spor ekranlarında İtalya'da Imoco Volley karşısına çıkıyor.

Fenerbahçe Opet, namağlup tamamladığı grup aşamalarının ardından çeyrek finalde Alman ekip Allianz MTV Stuttgart ile eşleşti. Turun ilk ayağını deplasmanda oynayan Fenerbahçe Opet, sahadan 3-2 mağlup olarak ayrıldı. Eşleşmenin ikinci ayağını iç sahada, Burhan Felek Salonu'nda oynayacak olan Fenerbahçe Opet, iç saha avantajını da kullanarak yarı finale adını yazdırmak istiyor. Fenerbahçe Opet'in, Allianz MTV Stuttgart karşısında gerçekleştireceği mücadele bugün saat 20:00'da Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.