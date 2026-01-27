İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4066
  • EURO
    52,0463
  • ALTIN
    7163.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CEV Kupası'nda Galatasaray Daikin evinde kazandı
Spor

CEV Kupası'nda Galatasaray Daikin evinde kazandı

Galatasaray Daikin, Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında sahasında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.

AA27 Ocak 2026 Salı 22:27 - Güncelleme:
CEV Kupası'nda Galatasaray Daikin evinde kazandı
ABONE OL

Galatasaray Daikin, Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında konuk ettiği Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Şubat'ta Almanya'da oynanacak.

Sarı-kırmızılıların turu geçebilmesi için ikinci maçta kazanacağı en az 2 set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nuno Maia (Portekiz), Andreas Daniil (Kıbrıs Rum Kesimi)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Carutasu, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sylla)

Allianz MTV Stuttgart: Stautz, Koulberg, Shaffmaster, Holthaus, Gomez, Martin (Bamba, Grote, Mottis, Kastner, Mogensen, Viana)

Setler: 25-12, 21-25, 25-16, 25-10

Süre: 84 dakika (17, 26, 22, 19)

ÖNERİLEN VİDEO

Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler: Genç kadının başına ütüyle vurup bıçaklamış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.