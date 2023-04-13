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Spor

CEV Şampiyonlar Liginde finalin adı belli oldu

2023 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması İtalya'nın Torino kentinde 20 Mayıs tarihinde düzenlenecek.

IHA13 Nisan 2023 Perşembe 21:04 - Güncelleme:
CEV Şampiyonlar Liginde finalin adı belli oldu
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2023 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, Vakıfbank'ı ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Vakıfbank, altın setle finale yükseldi. İtalya'nın Torino şehrinde 20 Mayıs tarihinde oynanacak finalde Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi, Nurper Özbar

Fenerbahçe: Macris, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Dündar Erdem, Gizem Örge (L), Anna Lazareva, Buse Ünal, Aslı Kalaç, Cansu Çetin

Başantrenör: Zoran Terzic

Vakıfbank: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Kara Bajema, Ayça Aytaç (L), Derya Cebecioğlu, Nika Daalderop

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 22-25, 14-25, 22-25, 12-15

Süre: 92 dakika (25, 22, 25, 20)

  • ezacıbaşı dynavit
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  • 2023 CEV Şampiyonlar Ligi

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