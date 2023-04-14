CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nin biletleri satışta

Voleybolda 2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nin biletleri satışa çıktı.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda şampiyonun belirleneceği "Türk finalinde" Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'da TSİ 18.30'da karşı karşıya gelecek.



Bu karşılaşma için bilet alan seyirciler, Polonya ekipleri Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ile Jastrzebski Wegiel arasında oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak 2023 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ni de izleyebilecek.