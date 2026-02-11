İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6498
  • EURO
    52,0143
  • ALTIN
    7091.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CEV Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a deplasman yenilgisi
Spor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a deplasman yenilgisi

Galatasaray HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi'nde Knack deplasmanında tie-break setine giden mücadeleyi 3-2 kaybetti.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 01:35 - Güncelleme:
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a deplasman yenilgisi
ABONE OL

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Knack'e 3-2 yenildi.

Belçika'nın Roeselare şehrindeki REO Arena'da oynanan mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip 25-22 alırken, ikinci seti kazanan sarı-kırmızılı takım 1-1 beraberliği yakaladı. Çekişmeli geçen üçüncü setin son anlarında basit hatalar yapan Galatasaray, seti 26-24 kaybederek 2-1 geri düştü.

Müsabakanın dördüncü setine Belçika temsilcisi iyi başladı. Setin ortalarına kadar geride olan Galatasaray, 14-14'te rakibini yakaladı. Sonrasında ele aldığı üstünlüğü sonuna kadar koruyan sarı-kırmızılı ekip, seti 25-23 alarak skora bir kez daha denge getirdi: 2-2.

Müsabakanın karar setinde 10-4 geri düşmesine rağmen uzun süre maça tutunan Galatasaray, son bölümde yine basit hatalar yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, karar setini 15-10, maçı da 3-2 kaybetti.

Bu sonuçla iki takım da 5. maç haftasını ikişer galibiyet, üçer yenilgiyle tamamladı.

Galatasaray HDI Sigorta, grubundaki ilk hafta maçında rakibini İstanbul'da 3-2 mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, ikincilik için 6. ve son hafta maçında 18 Şubat Çarşamba günü grup lideri Polonya temsilcisi Bogdanka'ya konuk olacak. İkincilik iddiası süren Knack ise aynı gün grupta son sıradaki Halkbank'ı ağırlayacak.

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Knack deplasmanı
  • tie-break seti

ÖNERİLEN VİDEO

Gökyüzünde nefes kesen anlar: F-16'lar peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.