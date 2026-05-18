  CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Perugia!
Spor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Perugia!

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi finalinde Aluron CMC Warta Zawiercie'yi 3-0 mağlup eden Sir Sicoma Monini Perugia, şampiyonluğa ulaştı.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 00:09
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi finalinde Sir Sicoma Monini Perugia, Aluron CMC Warta Zawiercie'yi 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2025-26 sezonu şampiyonu, geçen yıl kupayı müzesine götüren İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini Perugia ile peş peşe finale yükselen Polonya'nın Aluron CMC Warta Zawiercie takımı arasındaki maçla belli oldu.

Turnuvada 2017 ve 2025'ten sonra 3'üncü finaline çıkan Perugia, seyircisi önünde oynadığı mücadeleyi 3 sette kazanarak üst üste 2'nci şampiyonluğunu elde etti.

Salon: Inalpi Arena

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

Sir Sicoma Monini Perugia: Russo, Giannelli, Plotnytskyi, Loser, Ben Tara, Semeniuk (Colaci, Ishikawa, Dzavoronok, Gaggini)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Gladyr, Tavares, Russell, Bieniek, Boladz, Kwolek (Popiwczak, Nowosielski, Ensing, Czerwinski)

Setler: 29-27, 25-18, 25-15

Süre: 99 dakika

