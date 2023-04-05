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Spor

CEV Şampiyonlar Ligi, Türk derbisine sahne olacak

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali Türk derbisine sahne olacak. 6 Nisan'da oynanacak karşılaşmada Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
CEV Şampiyonlar Ligi, Türk derbisine sahne olacak
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaşacağı İstanbul derbisi, VakıfBank Spor Sarayı'nda saat 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.

VakıfBank, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak kaldığı play-off'ta Polonya'nın LKS Commercecon ve çeyrek finalde İtalya'nın Vero Volley takımını elemişti.

D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Opet ise play-off'ta Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik ve çeyrek finalde İtalya temsilcisi Carraro Imoco Volley'i turnuvanın dışında bırakmıştı.

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