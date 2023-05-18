CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali Tivibu'da

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin rüya sezonunun final mücadelesini seyircisiyle buluşturuyor.

Üç Türk takımının yer aldığı yarı final mücadelelerinin ardından, İtalya'nın Torino kentinde karşı karşıya gelecek olan Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit final maçı 20 Mayıs Cumartesi Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak.



Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali Tivibu Spor ve Tivibu Spor YouTube'dan canlı yayınlanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, yarı finalde kıran kırana mücadeleler sergiledi. Fenerbahçe Opet ile eşleşen Vakıfbank, kendi evinde oynanan ilk maçta Fenerbahçe Opet'e karşı 3-0 kaybetmesine rağmen rövanş maçında aynı skorla kazanmayı bildi. Altın sete giden eşleşmeyi 15-12 kazanan Vakıfbank finale ismini yazdırdı.

Turnuva ağacının öbür tarafında Milli oyuncu Ebrar Karakurt'un oynadığı İtalyan ekip Igor Gorgonzola ile eşleşen Eczacıbaşı Dynavit, Novara'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybetmesine rağmen deplasmanda aldığı iki set ile avantajı yakaladı.



Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci maçta 3-0'lık net bir galibiyetle seriyi bitiren Eczacıbaşı Dynavit, finale çıkan diğer Türk takımı oldu.

Tarihte ilk kez Avrupa kupalarında iki Türk takımının karşı karşıya geldiği Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin İtalya'nın Torino kentinde oynanacak final mücadelesi, Tivibu Spor ve Tivibu Spor Youtube'dan şifresiz şekilde canlı yayınlanacak.