Cevat Ekşi'den Amed Sportif açıklaması: Hakem ve gözlemciler yaşananlara göz yumdu

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yaşananların hoş şeyler olmadığını söyledi.

Rüstemler Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulu üyeleri Cumhur Genç ve Sercan Damar ile birlikte açıklamalarda bulunan Cevat Ekşi, maçtaki gerginliğe ilişkin, "Yapılanlar hoş şeyler değil. Daha maç başlamadan yapılanları hepimiz gördük. Bunların olmaması gerekir." dedi.

Hakem ve temsilcilerin yaşananlara göz yumduğunu ileri süren Ekşi, "Bir adamdan kesici alet alınamadı. Hakemin böyle bir yetkisi de var. Maçı durdurup, oyuncuyu çağırıp, arama yapma yetkisi olmasına rağmen, hakem oyuna müdahale etmedi. Hakem burada sınıfta kalmıştır." diye konuştu.

Ekşi, hakemlerle ilgili farklı sıkıntılar da yaşadıklarını kaydederek, "Hakemlerden bayağı yorulduk. Son 2-3 maçtır hepiniz görüyorsunuz. Hakemlerle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Bunların hepsini Merkez Hakem Kuruluna (MHK) da bildirdik. Bunların üstüne daha fazla gideceğiz. Şimdi buradan ne sonuç çıkacak onu bekliyoruz. Sonra gerekirse federasyona, MHK'ye hep beraber Sakaryaspor olarak, camia olarak yürüyeceğiz. Bundan sonra ne gerekirse yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Cevat Ekşi, Diyarbakır'da kendilerine eşlik eden AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a teşekkür etti.

Genç: "Hakem, 'Oynayın, şu an yapacak bir şey yok.' diyor"

Sakaryaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Genç, maçta yaşananlara ilişkin durumu gözlemcilere anlattıklarını ancak herhangi bir girişimde bulunulmadığını belirtti.

Maç oynanırken futbolcularının, rakip takımın bir oyuncusunda kesici alet bulunduğunu hakeme bildirdiğini anlatan Genç, "Oyuncularımız saha içerisinde devamlı hakemle, 'Elinde bir şey var, bizi darbediyor. Alır mısın?' diye diyalog halinde. Hakem de, 'Oynayın, şu an yapacak bir şey yok.' diyor. İlk yarının sonunda arkadaşlarımız soyunma odasına geldi. Biz de olayın vahametini asıl orada gördük." açıklamasında bulundu.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Sercan Damar ise Diyarbakır şehri veya Amed Sportif Faaliyetler takımıyla bir problemlerinin olmadığını vurguladı.

Geçmiş senelerde Diyarbakırlı futbolcuların ve taraftarların Sakarya'da ne kadar iyi karşılandığının bilindiğini dile getiren Damar, "Konulan deplasman yasağını kaldıran bir anlayışımız varken, bizim bu yapıya karşı nasıl düşman olmamız, kin gütmemiz beklenmektedir?" şeklinde konuştu.

Maçtan önce gerilimin artırılmak istendiğini savunan Damar, "Sakarya'da oynanan ilk maçta yaşanan olaylar, tamamen birilerinin sistematik abartmasıyla ve ortamı germek amacıyla bu kadar büyütülmüş, ikinci maçın tansiyonu bilinçli bir şekilde artırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ferhat: "Bizim işimiz futbol oynamak"

Sakaryaspor Futbol Takımı Kaptanı Ferhat Yazgan, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a giderken 3 puan almanın dışında bir hedeflerinin olmadığını dile getirdi.

Rakip takım oyuncularının farklı düşüncede olduğunu savunan Ferhat, şunları söyledi:

"Zaten görüntülerde her şey gözüküyor. 72 numaralı Mansur (Çalar) elinde bir cisim ile oynadı. Seremoniden sonra yanından geçerken, kalçama elindeki cismi batırdı. O an kafamı çevirdim ve bana bir şey gösterdi. Olay çıkmasın diye üstelemedim. Biz sakin kalmaya çalıştık. Bizim işimiz futbol oynamak. Oraya savaşmaya gitmedik. Her küçük olayda bize saldırmaya çalıştılar. Yaşananları hakeme ilettim. Yanında bir cisim taşıdığını, müdahale etmesini söyledim. Hakem ise kendisinin bir şey görmeden müdahale edemeyeceğini, yakalarsa müdahale edeceğini söyledi. Demek ki yakalayamadı. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız. Türk futboluna hiç yakışmayan görüntüler."

Olay

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uyulmaması halinde Çalar'ın tutuklanabileceği ihtarında bulunulmuştu.