Ceyhun Gülselam Alanyaspor'dan ayrıldı

04 Haziran 2021 Cuma 19:52 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 19:52

Aytemiz Alanyasporlu Ceyhun Gülselam, sosyal medya hesabından bir 'veda mesajı' yayınladı.

Üç sezondur Akdeniz ekibinde boy gösteren Gülselam, yayınladığı mesaj ile Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.

Tecrübeli oyuncu, metninde şu ifadelere yer verdi:

"3 yıl önce hem kapılarını hem de gönüllerini açan, kulüpte olduğum her günü bana özel hissettiren, bana bir futbolcusu gibi değil, bu ailenin bir ferdiymişim gibi davranan Aytemiz Alanyaspor camiasına sonsuz teşekkür ediyorum. Buradan futbolcu kimliğimle ayrılıyorum ama gönlümü ve tüm iyi dileklerimi burada bırakıyorum.

Bana ilk günden beri desteklerini hiç esirgemeyen taraftarlarımıza, gece-gündüz demeden emek veren kulüp çalışanlarına, aralarında bulunduğum için çok mutlu olduğum takım arkadaşlarıma, bana güvenen ve tecrübeme tecrübe katan teknik direktörlerimize, hep yanımızda olan yönetim kurulumuza, bir başkan gibi değil, bir ağabey gibi davranan Başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu'na, her zaman yanımızda olan Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nda ayrı ayrı özel teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrılıklar da sevdaya dahil derler. Yollar ayrılsa da gönüller bir.

Sevgiler,

Ceyhun Gülselam."