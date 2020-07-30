AA 30 Temmuz 2020 Perşembe 21:23 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 21:31

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli ekip, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Ceyhun ile yeniden masaya oturdu.

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KENDİMİ ALANYASPOR'A AİT HİSSEDİYORUM



Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu törende, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan çok memnun olduklarını söyledi. Kendisine teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Ceyhun Gülselam da Başkana teşekkür ederek, "Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız." ifadesini kullandı.