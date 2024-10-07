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Spor

Ceyhun Kazancı'dan Atakan Karazor açıklaması!

Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

7 Ekim 2024 Pazartesi 18:42 - Güncelleme:
Ceyhun Kazancı'dan Atakan Karazor açıklaması!
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Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, antrenman öncesinde açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar:

'TÜM HEDEFİMİZ 2026'DAKİ DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK'

"Son 5 Dünya Kupası'nı kaçırdık, tüm hedefimiz 2026'daki Dünya Kupası'na katılmak."

'HEDEFİMİZ 6 PUAN'

"Dünya Kupası elemeleri öncesi başarıyla atlatmak istediğimiz bir turnuva. İnanıyorum ki önce Samsun'da harika bir atmosfer yakalayacağız. Sonrasında İzlanda'yı da yurtdışında mağlup edip ülkemize 6 puan kazandırmayı hedefliyoruz."

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

"Bir numaralı hedefimiz milli takım havuzunu genişletmek. Deniz Gül kardeşimizle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Aral, ümit milli takım kadrosunda. Daha başka isimler de var."

ATAKAN KARAZOR AÇIKLAMASI

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Psikolojik şiddete de karşıyız. Atakan Karazor'un 2022 yılından beri davası sürüyor. Lütfen şunu unutmayalım. Her birey cezası kanıtlanana kadar masumdur. Biz kardeşimizin masum olduğuna inanıyoruz. Stuttgart'ta kaptanlığa kadar yükseldi. Alman Milli Takımı kendisine büyük ilgi gösterdi. Davası biraz uzadı. Dava hakkında daha fazla bilgi veremiyoruz. Çünkü devam ediyor. Avukatlardan aldığımız bilgiler var. Kendisinin yaşadığı bir talihsizlik olarak değerlendirmek lazım. Biz masum olduğuna inanıyoruz. Kardeşimize sahip çıkmamız lazım. Allah korusun zaten suç kesinleşirse zaten sonuçlarını yaşayacaktır ama biz kendisinin masum olduğuna inanıyoruz."

  • Ceyhun Kazancı
  • Milli Takımlar
  • Atakan Karazor

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