Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, TRT Spor'a konuştu. Transfer hakkında da konuşan Kazancı, Caner Erkin ve Nwakaeme iddiaları için de konuştu.

İşte Ceyhun Kazancı'nın sözleri:

"KAMP YOĞUN GEÇİYOR"

"Son derece yoğun geçiyor kamp. Her şey yolunda şu ana kadar. Ağırlıklı olarak çift idman olarak geçiyor. Çok yoğun çalışıyorlar. Yoğunluktan dolayı oyuncular odalarından çıkamıyor. Cuma gününe kadar böyle devam edecek."

SPORTİF DİREKTÖR TARTIŞMALARI

"Bu tartışmaların olmasının nedeni kavramın, iyi bir şekilde tanımlanmamış olması. Ne yapar sportif direktör? Görev tanımı nedir? Bunlar çok fazla Türkiye'de konuşulmuyor. Aslında bu bir organizatörlük. Sportif direktörlük denince Türkiye'deki deneyimler de göz önüne alınınca genelde bir sonraki adımı hocalık olan bir formatta olduğu için, insanlar doğal olarak futbolculuktan gelmesi gerekiyor diye yorumluyor. Dünyada çok da fazla böyle değil sportif direktörlük. Birçok pozisyonu koordine eden kişilerden oluşur. Futbolculuktan gelmesi daha büyük bir artı olur."

"SAHAYA KARIŞMAMALI"

"Sportif direktör sahaya karışmamalıdır. Hele benim gibi profiller zaten hiç karışmaz. Benim gibi profiller sahaya karışmamasının garantisidir. Benim sahaya dahil olduğum yönünde haberler çıkıyordu ama bunlar bayağı komik geliyordu."

"BANA GÖRE BENZER PROFİLLER"

(Sergen Yalçın'ın ayrılık dönemi) "Ben o dönemde göreve başlamadım. Sportif direktörlük ocak ayında bana tebliğ edildi ama ondan önce Futbol A.Ş genel müdürlüğü vardı. Daha önce de benzer şeyler yapıyordum. Pinheiro adı geçtikten sonra bir takım eleştiriler geldi. Ancak belki de bir model üzerine yoğunlaşmıştık Pinheriro bir detay, bir isimdi. Farke ismi son derece olumlu karşılanmıştı. Model arasında fark yoktu. Özüne bakılınca profillerin yakın olduğunu görebiliriz. Valerien Ismael için de bunu söyleyebiliriz. Bana göre bu profillerin hepsi birbirine çok benzer."

"SCHMIDT VE DE ZERBİ İLE GÖRÜŞTÜK"

Sergen Yalçın sonrası neden tecrübeli isimlerle, Roger Schmidt, De Zerbi gibi isimlerle görüşmediniz?

"Bu isimlerle görüştük. Ben elimden geldiğince yakından bu profilleri takip ediyordum. Bu profillerle görüşmeler oldu ama maliyetler söz konusu oldu ve bu isimler olmadı."

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN HAVA"

"Avusturya kampında çok olumlu sonuçlar vardı. Sayın başkanımız, bütün hocalara sonuna kadar destek veren bir profil. Ancak zaman zaman hava o hale dönüşebiliyor. Puan farkından ve oyundan bağımsız, günün sonunda böyle bir olumsuz hava oldu. Bunun sebepleri araştırılır ama önemli olan nokta bu iş ne zaman olumluya döner. Şu anda başımızda Şenol Güneş var. Taraftarımız da çok yoğun destek verdiği bir isim. Bu çok önemli. Bizim için önemli olan camianın ve takımın havası. Şu anda camia kenetlenmiş durumda. Umarım aradan sonra da güzel skorlarla bunu destekleyeceğiz."

"3 DÖNEMDE YAŞANMADI"

Futbolcular hocayı istemiyor haberleri çıkıyor son dönemde? Abdullah Avcı, Valerien Ismael döneminde yaşandı bunlar

"Ben 3 dönemde de şahittim, Sergen Hoca, Önder Hoca ve Valerien Ismael döneminde. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçlar kötü gitmeye başlayınca bir sebebe yormak zorundasınız."

"ISMAEL'DEN PİŞMAN DEĞİLİM"

"Opsiyonlardan bir tanesiydi Valerien Ismael. Tercihimden kesinlikle pişman değilim. Yönetimler tercih yapar, bunun sonucu zaman zaman iyi olur, zaman zaman kötü olur. O dönem kapandı, yeni bir dönem başladı."

ŞENOL GÜNEŞ - ISMAEL FARKI

"Çalışma ortamı olarak farklı bir şey yok. Diğer hocalarla nasıl çalışıyorsak aynı şekilde. Zaten ben işin teknik kısmına karışmadığım için neden bir sorun olsun? Aramızda bir sıkıntı yok. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

"DİYALOĞA ÖNEM VERİYOR"

"Her yiğidin yoğurt yemesi farklı, her hocanın farklı yöntemleri var. Aslında farklılıklardan ziyade benzer noktalara değinmek lazım. İkisi de çok tutkulu ve yoğun çalışan hocalar. Belki en bariz fark olarak Şenol Güneş diyaloğa bir tık daha önem veriyor. Antrenmanlar biraz daha uzun sürüyor. Ancak ikisi de çok yoğun çalışıyor."

"MASUAKU'NUN PERFORMANSI"

"Masuaku Trabzonspor maçında yaptığı bireysel hatadan dolayı eleştiriliyor ama kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyoruz. Sakatlığı vardı, ona bağlı bir performans düşüklüğü oldu. Ne Masuaku ne de diğer oyuncularla ilgili gelecek - gidecek diyebilmek söz konusu değil."

"CANER ERKİN İLE İLGİLİ BİR ŞEY YOK"

"Bu transfer konularında ateş olmayan yerden duman çıkmak durumu var. Zaman zaman stratejik olarak bunu yaptığınız dönemler oluyor. Zaman zaman inkar edilen durumlar oluyor. Caner Erkin ile ilgili şu anda bir şey söz konusu değil."

"ROSIER'DE BİR SORUN YOK"

"Rosier önemli bir oyuncumuz. Bir isteksizlik söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Duygularını çok fazla dışarıya vuran bir oyuncu. Zaman zaman çok canlı, zaman zaman çok cansız durabiliyor. Bazen düşüşleri oluyor, doğru. Ancak bir sorun yok. Son derece kaliteli ve önemli bir oyuncu."

"KİMSEYİ PARAYLA İKNA ETMEDİK"

"Herhangi bir oyuncumuz, geçen sezon kazandığı paranın üzerinde kazanmıyor burada. Biz kimseyi parayla ikna etmedik. Ya aynı maaaşları alıyorlar ya da kiralık oyuncular için maaşlarının belirli bölümlerini biz ödüyoruz."

"OPSİYONU 10 MİLYON EURO"

"Sürekli konuştuk, sürekli temasla anlatarak ikna etmeyi başardık Weghorst'u. Opsiyonu 10 milyon euro. Opsiyon tutarlarına çok fazla takılmamak lazım. Önemli olan oyuncunun isteği. Oyuncu kulübüne baskı yapabiliyor, kulübüyle konuşabiliyor. Weghorst Türkiye'ye çok alıştı ve mutlu"

DELE ALLI AÇIKLAMASI

"Yapabilecek mi bunun cevabını kimse veremez şu anda. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. 3 yıl önce 100M€'lara çıkmış bir oyuncu. Bir düşüş yaşamış.Transfer etmeden önce kendisiyle yoğun diyaloglar kurduk. Şenol hoca, kariyeri düşüşe geçmiş pek çok oyuncuyu geri döndürmesiyle ünlü. Umuyoruz ki ligin ikinci yarısında daha iyi olacak."

"ÇOK İNANDIĞIMIZ BİR OYUNCU"

"Redmond çok inandığımız bir oyuncu. Southampton'un kalbur üstü oyuncularından biriydi. Kalite anlamında bir sıkıntısı yok. Çok değerli bir oyuncu, yaşı da 28. Beklentimiz çok büyük. Fiziksel anlamda diğerlerinin seviyesini yakalamakta zorlanıyordu ama şu anda o seviyeyi yakalamak üzere"

ANTHONY NWAKAEME

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