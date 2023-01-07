Ceyhun Kazancı'dan Wout Weghorst açıklaması

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Wout Weghorst hakkında konuştu.

İşte Ceyhun Kazancı'nın NTV'ye yaptığı açıklama:

"Weghorst neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor.

Eğer Manchester United veya başka bir takım Weghorst'u isterse zaten Burnley ile görüşecek. Burnley o zaman bizimle temasa geçip ayrılık şartlarını görüşecek. Biz kabul edersek sözleşme fesih olur. Aksi taktirde sezon sonuna kadar bir yere gidemez. Ayrılığa onay vermemizin de bir karşılığı olur. Örnek veriyorum. Burnley bize 'Weghorst için şu takımla anlaştık. Bonservis bedelinin yarısını size veriyoruz.' diyebilir. Bu farklı bir şart da olabilir. O zaman oturur konuşuruz."