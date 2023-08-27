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Spor

Ceyhun Kazancı'nın görevi için 2 aday

Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay görevinden ayrılan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın görevi için iki aday belirledi.

Fanatik27 Ağustos 2023 Pazar 11:49 - Güncelleme:
Ceyhun Kazancı'nın görevi için 2 aday
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile sportif direktör Ceyhun Kazancı arasında transfer anlaşmazlığı yaşandığı iddia edilmiş ve bu anlaşmazlık da iki taraf arasındaki iplerin kopmasına neden olmuştu.

Ceyhun Kazancı'yı kamp kafilesinden çıkaran Şenol Güneş'in kendisiyle çalışmaya sıcak bakmadığı iddia edilmiş ve sonrasında yollar ayrılmıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Teknik direktör Şenol Güneş'i rahatsız etmeyecek bir profil arayan yönetimin, 'Futbol İdari Direktörlüğü' için eski futbolcusu Gökhan İnler ve TFF'den Numan Akpınar ile görüşeceği öğrenildi.

39 yaşındaki Gökhan İnler 2016-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.

Numan Akpınar ise TFF 2.Lig ve 3.Lig koordinatörlüğü görevini yapmıştı.

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