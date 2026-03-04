Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Stattaki ışıklandırma sorunları sebebiyle 1 saat geç başlayan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada Musaba, 52. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 86. dakikada Archie Brown kaydetti.

Bu sonucun ardından sarı lacivertliler, C grubunda 9 puana ulaştı ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Gaziantep FK ise 6 puanda kaldı.

MAÇ 1 SAAT GECİKMELİ BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlaması gereken karşılaşma, ışıklandırma sistemindeki sorun nedeniyle zamanında başlayamadı. Müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, iki takımın kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı.

Teknik ekiplerin çalışması sonucu 40 dakika sonra ışıklandırma sorunu çözüldü ve ardından takımlar ısınmak için tekrar sahaya çıktı.

Karşılaşma bir saat gecikmeli olarak 21.30'da başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahasında Kozlowski'nin pasında savunmadan seken topu Sorescu sağ çaprazdan ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

15. dakikada Fred'in pasıyla ceza yayı gerisi sol tarafında topla buluşan Levent Mercan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

22. dakikada Kerem'in ceza yayı üzerinden kafa pasını alan Mert Müldür'ün meşin yuvarlağı düzeltip yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

33. dakikada Kerem'in kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı, tekrar Kerem'in ortasında karambolde seken topu Musaba tamamladı. 0-1

37. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Mert'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

40. dakikada ceza sahası sağında Kerem'in topuk pasını alan Musaba'nın yerden sert şutunda top kaleci Mustafa'dan döndü.

42. dakikada savunmanın hatalı pasını alan Cheriff, topu Kerem'e aktardı, Kerem'in tekrar pasını alan Cheriff'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

43. dakikada kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayı gerisinden Guendouzi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.