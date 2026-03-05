F.Bahçe, 15'te Levent Mercan'la direğe takıldı.

Musaba, F.Bahçe'deki ikinci golünü kaydetti.

Archie Brown, 1 gol ve 1 asistle oynadı, alkış aldı.

Gaziantep FK, mücadeleye istekli başlayan taraftı. Ev sahibi ekip, 3. dakikada golü buldu fakat ofsayt bayrağı kalktı. Birçok eksikle zorlu deplasmana çıkan Fenerbahçe, 10 dakikanın ardından kendine geldi. 15'te Levent Mercan'ın sert şutu direkte patladı. Ataklarını sıklaştıran Kanarya, 33. dakikada köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde Musaba ile golü buldu. Cherif ve Musaba, ilk yarıda farkı artıracak şansları değerlendiremedi. Gaziantep, ikinci devreye değişikliklerle etkili başlamak istese de olmadı. 52'de Cherif attı. Oyunun kontrolünü tamamen eline alan Sarı Kanarya, 79'da Nene ile bir kez daha sevindi. Gaziantep'in direnci iyice kırıldı. Brown, 86'da skoru belirleyen golü attı. Gecikmeli başlayan kritik maçta 3 puanı 4 golle alan Fenerbahçe, kupada çeyrek finale yükselmeyi başardı.

MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlaması gereken karşılaşma, ışıklandırma sistemindeki sorun nedeniyle zamanında başlayamadı. Stadyum genelinde olmasa da kale arkalarındaki bazı ışıkların yanmaması, mücadelenin önüne geçti. Müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, iki takımın kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı. Sonrasında Kayatepe ve iki takım oyuncuları içeriye girdi. Gaziantep Belediyesi ve Tedaş ekipleri sorunu çözmek için yoğun çaba sarf etti. Teknik ekiplerin çalışması sonucu 40 dakika sonra ışıklandırma sorunu çözüldü ve ardından takımlar ısınmak için tekrar sahaya çıktı. Gaziantep ve Fenerbahçeli futbolcular, ısınma çalışmalarını gerçekleştirdi ve karşılaşma bir saat gecikmeli olarak 21.30'da başladı.