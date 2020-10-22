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Spor

Çeyrek final heyecanı! İstanbul Challenger TED Open'da eşleşmeler belli oldu

İstanbul Challenger TED Open'da çeyrek finale yükselen isimler belli oldu. 2 numaralı seri başı ve dünya eski 52 numarası Jaume Munar turnuvaya veda etti.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 19:13 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 19:13
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İstanbul Challenger TED Open’da 4’üncü geride kaldı. 2 numaralı seri başı ve dünya eski 52 numarası Jaume Munar, Kazak raket Dmitry Popko’ya 6-3, 6-4 yenilerek turnuvaya veda etti. 10 servis kırma puanının yalnızca ikisini kazanan İtalyan Roberto Marcora ise Slovak raket Martin Klizan'a 7-6, 6-1 yenilerek turnuvadan elenen bir diğer isim oldu.

Elemelerden gelen Amerikalı raket Mackenzie McDonald, Hırvat Nino Serdarusic’i 7-6 ve 6-3’lük setlerle yenerek çeyrek final biletini cebine koydu. Günün son tekler maçı ise milli tenisçi Cem İlkel ve Belaruslu rakibi Ilya Ivashka’nın karşılaşmasıydı. 7 numaralı seri başı Ivashka, İlkel’i 6-2’lik iki set sonucunda yenerek çeyrek finale yükselen son isim oldu.

Turnuvanın beşinci gününde yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde ise yarı final karşılaşmaları oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri:

Mackenzie McDonald-Martin Klizan

Borna Gojo-Sebastian Ofner

Jason Jung-Benjamin Bonzi

Ilya Ivashka-Dmitry Popko

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