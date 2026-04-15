  • Çeyrek final rövanş maçları yarın! Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli olacak
Spor

Çeyrek final rövanş maçları yarın! Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli olacak

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar yarı final biletini alacak. İşte detaylar...

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 09:39
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan ekipler belli olacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Yarın oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-3)

22.00 AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya) (0-3)

22.00 Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere) (0-3)

22.00 Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya) (0-2)

  • konferans ligi
  • çeyrek final
  • yarı final

