Spor

Çeyrek final yolunda kritik mücadele! Samsunspor İspanya deplasmanında

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Samsunspor deplasmanda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak. İlk maçta sahadan 3-1 mağlup ayrılan Karadeniz ekibinin çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İşte detaylar...

AA18 Mart 2026 Çarşamba 14:42
Çeyrek final yolunda kritik mücadele! Samsunspor İspanya deplasmanında
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk olacak.

İspanya'nın başkentti Madrid'in Vallecas Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, Rayo Vallecano ile sahasındaki son 16 turu ilk maçında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek.

Samsun ekibi, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise Avrupa kupasına veda edecek.

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

