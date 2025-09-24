İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Çeyrek finalde veda! Filenin Efeleri Polonya engelini geçemedi

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, rakibine 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Haber Merkezi24 Eylül 2025 Çarşamba 16:21 - Güncelleme:
Çeyrek finalde veda! Filenin Efeleri Polonya engelini geçemedi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'ya 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Filenin Efeleri, başkent Manila'daki SM Mall of Asia Arena'da oynanan maçta rakibine 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle mağlup oldu.

G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

Salon: SM Mall of Asia Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Polonya: Semeniuk, Huber, Kurek, Leon, Kochanowski, Komenda, Popiwczak (L) (Firlej, Sasak, Granieczny)

Türkiye: Bedirhan, Murat, Mirza, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Can, Ahmet)

Setler: 25-15, 25-22, 25-19

Süre: 1 saat 9 dakika

