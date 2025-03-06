Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi.

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor-İskenderunspor

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmesi:

Trabzonspor-Bodrum FK maçının galibiyle Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi

Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibi

FENERBAHÇE'DEN DERBİ İÇİN İLK AÇIKLAMA!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray eşleşmesi için konuştu.

Belgü, "Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Tabii ki önemli bir maç, iki takımın oynadığı her maç önemli. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Hulusi Belgü, "Teknik ekibe ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmiyorlar. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bugünkü maç da çok önemli. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. İnşallah hepsinde getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz Fenerbahçe'yi. Taraftarımız da bizim itici gücümüz olacak." ifadelerini kullandı.