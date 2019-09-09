Ceza mutlaka indirilmeli
Galatasaraylı yöneticiler, Tahkim Kurulu’nun mutlaka adaletli bir karar vermesi gerektiğini belirterek “Terim’in 4 maçlık cezası abartılı. Perşembe günü duruşmalı toplantıda hak yerini bulacak” dediler
- star.com.tr
CİM-BOM’DA gündemin ilk sırasında Teknik Direktör Fatih Terim’e verilen 4 maçlık ceza var. Hukuk Kurulu’nu oluşturan avukatlar dün iki saatlik bir toplantı daha yaparken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler, cezanın indirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın “Belimde silahım olsa hakemi vururdum” demesine rağmen sadece 11 günlük hak mahrumiyeti cezası aldığını belirtip “Terim’in ‘amatördüler, şimdi profesyonelce çalışıyorlar’ sözüne 4 maç ceza vermek haksızlık. Perşembe günü bu cezanın kaldırılacağına inanıyoruz” diye görüş belirttiler.
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