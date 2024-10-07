Cezası düşürüldü! Paul Pogba için resmi açıklama

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Juventus forması giyen Paul Pogba'nın cezasıyla ilgili kararını açıkladı.
CAS'tan yapılan açıklamada Paul Pogba'nın 4 yıllık doping cezasına yaptığı itirazın kısmen kabul edildiği belirtildi.
Açıklamada, Pogba'nın cezasının 18 aya düşürüldüğü duyuruldu.
POGBA NE ZAMAN FORMA GİYECEK?
Paul Pogba, 11 Eylül 2023'ten bu yana cezası nedeniyle forma giyemiyor.
Fransız yıldız, cezasının 18 aya düşmesinin ardından 11 Mart 2025'te yeniden yeşil sahalara dönebilecek.
Manchester United formasıyla sözleşmesi bittikten sonra eski takımı Juventus'a 2022/23 sezonunda dönen Pogba'nın kontratı 2026'da sona eriyor.
İtalyan basınında çıkan haberlerde Juventus'un Paul Pogba'yla sözleşme feshi için görüşmelere başladığı ve tecrübeli oyuncunun yeni adresinin MLS olabileceği iddia edildi.