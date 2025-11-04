Cezası iptal edildi! CAS, Rıza Kayaalp'i haklı buldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Gerçekten 1,5 yıldır yorucu bir süreç geçirdim." diyerek sözlerine başlayan Rıza, "Paris 2024 Olimpiyatları'ndan önce bu olay başıma geldiğinde inanın çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Yani o kadar hayal kırıklığına uğradım ki 5 gün boyunca doğru düzgün ne yemek yiyebildim ne de bir bardak su içebildim. O kadar üzüldüğüm bir konu oldu. Bu sürecin beni çok yıpratacağının farkındaydım. Ama mücadele etmek için de elimden geleni yapmak istiyordum. Çünkü kasıtlı bir şey yapmadığımı ispatlamam gerekiyordu. 20 yıldır milli takımdayız, 30 yıla yakındır bu sporu yapıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada testlerimizi verip, hepsinden Allah'a şükür alnımızın akıyla çıktık." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı süreci anlatan milli güreşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olay bir sağlık sorunundan dolayı başıma gelmişti. Doktorlarla konuştum, raporum var, mesajlarım var. Bunun sonucunda kulak çınlamam için kullandığım bir ilaçtı. Vastarel isminde bir ilaç. Performansıma inanın aspirin kadar katkısı olmayan bir şey. Bunu da özellikle vurgulamak istiyordum. Bunun sonucunda hukuken büyük bir mücadeleye girdik. Bize, Uluslararası Doping Kontrol Ajansı (ITA) tarafından 4 yıl ceza verilmişti, bunu CAS'a taşıdık. CAS'ın Lozan'daki merkezinde doktorlarımız, bizler, tanıklar, inanın sabahtan akşama kadar her türlü sorguya maruz kaldık. Çapraz sorgu olsun... Didik didik sorgulandık. Bunun sonucunda da Allah'a şükürler olsun haklı olduğumuz kanıtlandı. Bunun sevinci ve mutluluğunu yaşıyorum. 1 Ocak'tan itibaren de istediğim takdirde spora devam edebilirim. Buradaki en önemli konu, benim kendimi orada açıklayabilmem. Bu dava sürecini kazanmam beni çok mutlu etti. Güreşte dünyanın en çok madalya kazanan sporcusu olarak, böyle bir işi bilinçli şekilde yapmadığımı ispatladım. İlacı tedavim için aldığımı ispatladım. Bunun mutluluğunu yine sizlerle paylaşmak istedim."

Kendisine bu süreçte inanan, destek veren herkese teşekkür eden Rıza Kayaalp, "Gerçekten 1,5 yıl boyunca sokakta karşılaştığım her insanın, 'Biz sana inanıyoruz' demesi bile bana büyük bir mutluluk verdi. İnanın böyle şeyleri duyunca o kadar mutlu oluyordum ki. Beni en çok dinç tutan, sevindiren tarafı da oydu. Bu süreçte kulübümüz ASKİ Spor, federasyon başkanımız Taha Akgül kardeşim ve avukatlarımız her zaman bizlerin yanında oldu. Bu süreci hep beraber atlattık, beraber savaştık, sonunda hep beraber bu süreçten zaferle çıktık. İnanın çok mutluyum. Tabii bu süreçte en çok yorulanlardan biri ailemdi. 1,5 yıldır çok büyük stres yaşadım. Özellikle eşim, annem, babam bunun çok farkındalardı. Onlar da her zaman bana desteğini esirgemedi. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Şükürler olsun, iyi bir sonuçla, alnımızın akıyla bu işten çıkmış olduk." diye konuştu.

TAHA AKGÜL: "TERTEMİZ BİR KARİYER"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli sporcu Rıza Kayaalp'in 1,5 yıldır zorlu bir süreç geçirdiğini dile getirerek, "Allah'a şükür müjdeli, sevinçli bir haberle karşınıza geldik. CAS'tan istediğimiz sonuç geldi." dedi.

Rıza'nın, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılamadığını hatırlatan Akgül, şunları söyledi:

"Kulağındaki rahatsızlıktan ötürü kullandığı bir üründen dolayı talihsizlik yaşadı. Tertemiz bir kariyer, 30 senelik tarihi rekorlar. 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası, sayısız defa verilmiş numuneler ve hepsi de Allah'ın izniyle tertemiz. Böyle bir sporcu son olimpiyatlarında kariyerini tam zirvede bırakacakken, neden böyle bir çaba içerisine girsin ya da neden böyle bir hata yapsın? Bizler, özellikle sporculuk hayatımızda inanın içtiğimiz her suyu, yediğimiz her yemeği kontrol eden insanlarız. Hatta bu paranoyaklık seviyesine kadar giden bir takıntı haline bile geldi. Neden? O kadar büyük bir kariyerimiz var. Bu kadar büyük bir kariyeri de çok dikkatli bir şekilde sonuna kadar götürmemiz gerekiyor."

"Rıza da yine aynı şekilde bu bilinçte olan bir arkadaşımız ve kardeşimiz." diyen Akgül, "Onun samimiyetine inandık. Bunu tamamen iyi niyetiyle, bir anlık dalgınlıkla, doktoruna danışarak, doktorundan aldığı tavsiyeyle kullandığı bir üründen dolayı yaşadığını her ortamda dile getirdik. Allah'a şükür devletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, herkesin desteğiyle zorlu bir süreci alnımızın akıyla geçtik. Allah'ın izniyle ocak ayında da yarışmalara başlıyor, mindere de dönüyor. Kaptanımız geri geldi. Onun gelmesi çok önemli, çok değerliydi. Gerçekten bir ağabeye ihtiyacımız vardı. Bir şampiyona, takıma liderlik edecek birine ihtiyacımız vardı. Gerçekten şu anki takımımızda tek eksiğimiz o, inanın. Grekoromende başarılı sporcularımız var, Rıza'nın dönüşüyle beraber de inşallah çok büyük bir ivmeyi yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Akgül, Rıza'nın antrenmanlarına devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çok değerli. Halen performansı iyi durumda. Minderden hiç ayrılmadı. Dolayısıyla önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda hedef 13. Avrupa şampiyonluğu, Karelin'in rekorunu kırmak olacak. CAS'tan da dediğim gibi istediğimiz sonuç geldi. İnşallah, ocak ayında da yarışmalara tekrardan başlayabiliyor. Haklı olduğunu zaten her zaman dile getirdi. Destek aldığı durum oldu, alamadığı durumlar oldu. Bazen inananlar, inanmayanlar oldu ama sonunda Allah her zaman iyilerle, inananlarla beraber çok şükür. Avrupa sonrası da Dünya Şampiyonası olacak. Olimpiyatlara kadar Rıza Kayaalp, inşallah bizlerle beraber. Niye bir olimpiyat şampiyonluğu olmasın? İnanın yakın. Biliyorsunuz Lopez de güreşi bıraktı. Artık her şampiyonada altın madalyaya adayız. Ülkemize, milletimize ve Rıza Kayaalp'e de 'hayırlı olsun' diyorum. Tekrardan aramıza hoş geldin."

Adak adadıklarına değinen Akgül, "Federasyon olarak 3 adak söz verdik, iyi bir karar çıkarsa diye içimizden geçirdik. Rıza'nın tosun, benim üç, Abdullah hocanın da bir adağı var. Bir gün arabada gelirken konuşuyorduk, bir anda dedim. Bir hafta sonrasında karar çıktı." dedi.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise çok mutlu olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerinde 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası bulunan efsane güreşçimiz, takım kaptanımız, Allah'ın aslanı Rıza Kayaalp bugün bize gerçekten çok mutlu bir haber verdi. Bugün bayram yaşıyoruz. Çocukken bayramdan bir gün önce annemiz, babamız bize hediye aldığında o hediyeye sarılıp bayram gününü beklerdik, bugün de Rıza'dan aldığımız haber gerçekten o sevince eşdeğer. 2028'e kadar yapacağı güreş hayatında biz her zaman yanındaydık, yanında olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün onursal başkanı Mansur (Yavaş) başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldu, çok büyük destek verdi."

Rıza Kayaalp'in aldığı ceza, 1 Temmuz 2024'te başlamıştı. Milli sporcu, 1 Ocak 2026'dan itibaren minderlere geri dönebilecek.