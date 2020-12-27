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Spor

Cezası iptal edilen Rafael, maça 11'de başladı

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından iptal edilen Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Rafael, Kasımpaşa mücadelesine 11'de başladı.

IHA27 Aralık 2020 Pazar 19:48 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 19:48
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Geçtiğimiz hafta Başakşehir’in, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 yenildiği karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek tarafından 71. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan ancak daha sonra turuncu-lacivertli kulübün PFDK’ya yaptığı itirazın kabul edilmesiyle kartı iptal edilen M.Başakşehir’in 30 yaşındaki oyuncusu Rafael, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11’de sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa maçına şu 11’le çıktı:

“Volkan - Rafael, Srtel, Epureanu, Cemali - Mahmut, Aleksic, Visca, Giuliano, Chadli - Gulbrandsen”

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