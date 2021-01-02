02 Ocak 2021 Cumartesi 23:05 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 23:08

Galatasaray - Antalyaspor maçında kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın 51. dakikada 10 kişi kaldığı maç 0-0 eşitlikte tamamlandı.

NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, 51. dakikada Emre Kılınç'ın gördüğü kırmızı kartı ve 53. dakikada Marcao'nun gördüğü sarı kart pozisyonlarını yorumladı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştirdi.

Marcao'nun maçın 53. dakikasında rakibine yaptığı faulün yüzde 51 kırmızı kart olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Hakemin kararına saygı duyarım. Standardı kaydıran VAR hakemi. Emre Kılınç'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda sarıya çevirebilir diye çağırıyorsun. Marcao'nun sarı kart gördüğü pozisyonda kırmızıya çevirir diye çağırmıyorsun. Burada problem var" ifadelerini kullandı.

"CEZAYI KİME VERİYORSUNUZ? TAKIMA MI, DİAGNE'YE Mİ?"



Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın santrforları Falcao ve Diagne ile ilgili konuştu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Falcao'yla ilgili yorum yapan Rıdvan Dilmen, "Zamanında çilekler böcekler vardı. Şimdi bonservisi elinde olan futbolculara gitmek zorunda kalıyorsun. Galatasaray'a isim olarak yakışacak bir futbolcu ama bundan sonra Falcao'dan çok şey beklememek lazım. Çünkü garanti parası çok yüksek." dedi.

Diagne ve Falcao'nun maliyeti Galatasaray'a 20 milyon euro civarı olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "İkisinden de faydalanamıyorsun şu anda. Biri kaprisli, diğeri sakat. Hocanın da eli kuvvetli değil. Falcao'ya güvenerek yola çıkılmaz. Kötü niyetli değil ama işi bırakmış artık." dedi.

Diagne'nin Antalyaspor karşısında forma giymemesiyle ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, "Geçen haftalarda oyundan çıkarken gösterdiği tepki nedeniyle kadroya alınmadıysa haklılar ama cezayı kime veriyorsunuz? Takıma mı, Diagne'ye mi? Neler olduğunu bilmediğim için... İkisi de problemli oyuncu aslında biri sağlık biri kafa olarak." ifadelerini kullandı.