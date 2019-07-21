Cezayir Milli Takım kaptanı Mahrez'den darbeci Sisi hükümetine tarihi tavır!
Afrika Kupasını kazanan Cezayir Milli Takımının kaptanı Riyad Mahrez, kupa töreni sırasında Mısır Başbakanı ve Mısır Spor Bakanını görmezden geldi.
Afrika Kupasını kazanan Cezayir Milli Takımının kaptanı yıldız futbolcu Riyad Mahrez, kupa töreni sırasında Darbeci Sisi hükümetinin Başbakanı Mustafa Madbuli ve Mısır Spor Bakanı'nı görmezden gelip yüzlerine bakmadan tokalaşmadan es geçti. Manchester City'li yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
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