Afrika Kupasını kazanan Cezayir Milli Takımının kaptanı yıldız futbolcu Riyad Mahrez, kupa töreni sırasında Darbeci Sisi hükümetinin Başbakanı Mustafa Madbuli ve Mısır Spor Bakanı'nı görmezden gelip yüzlerine bakmadan tokalaşmadan es geçti. Manchester City'li yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.