İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cezayir Milli Takımı son 16'yı garantiledi
Spor

Cezayir Milli Takımı son 16'yı garantiledi

Cezayir Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Burkina Faso'yu Riyad Mahrez'in penaltı golüyle 1-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi

AA28 Aralık 2025 Pazar 23:06 - Güncelleme:
Cezayir Milli Takımı son 16'yı garantiledi
ABONE OL

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) E Grubu'nda iki maç oynandı.

Rabat'ın Moulay Hassan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cezayir ile Burkina Faso karşı karşıya geldi.

Maçın 23. dakikasında Riyad Mahrez'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Cezayir, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Günün diğer maçında ise Sudan, Ekvator Ginesi'ni 74. dakikada Saul Coco'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından E Grubu'nda Cezayir, 6 puanla zirvede yer aldı. İkinci sıradaki Burkina Faso ile üçüncü basamaktaki Sudan, 3 puana sahip.

Henüz puanla tanışamayan Ekvator Ginesi ise son sırada kaldı.

  • Cezayir Milli Takımı
  • Afrika Uluslar Kupası
  • Riyad Mahrez

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.