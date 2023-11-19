Cezayir, Mozambik karşısında hata yapmadı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında Cezayir, deplasmanda Mozambik ile karşılaştı.

Mozambik ev sahipliğinde oynanan maçı Cezayir 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 70. dakikada Chaibi ve 81. dakikada Zerrouki kaydetti.

Süper Lig'de Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli, maça 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Cezayir'de eski Fenerbahçeli futbolcu Slimani, mücadeleye 11'de başlasa da 18. dakikada oyundan alındı ve yerine Amoura girdi.

Bu sonuçla Cezayir 2'de 2 ile puanını 6'ya yükseltti. Mozambik ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Cezayir, Gine ile karşılaşacak. Mozambik ise Somali ile karşı karşıya gelecek.