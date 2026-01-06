İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0327
  • EURO
    50,3432
  • ALTIN
    6205.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cezayir, uzatmada çeyrek finale yükseldi
Spor

Cezayir, uzatmada çeyrek finale yükseldi

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni uzatmalarda Adil Boulebina'nın 119. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

AA6 Ocak 2026 Salı 22:39 - Güncelleme:
Cezayir, uzatmada çeyrek finale yükseldi
ABONE OL

Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu maçında Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz biten maçı uzatma bölümünde 1-0'lık skorla Cezayir kazandı. Bu sonuçla birlikte Cezayir çeyrek finale yükseldi.

Cezayir'e turu getiren golü 119. dakikada Adil Boulebina kaydetti. Bu golün ardından Cezayir büyük sevinç yaşadı.

Vladimir Petkovic yönetimindeki Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde Nijerya ile karşılaşacak.

Cezayir ile Nijerya arasındaki karşılaşma cumartesi günü oynanacak.

  • Afrika Kupası
  • Demokratik Kongo
  • Çeyrek final

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.