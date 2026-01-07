İSTANBUL 17°C / 14°C
Spor

Cezayir ve Fildişi Sahili çeyrek finalde

Cezayir ve Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu'nda rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 00:35 - Güncelleme:
Cezayir ve Fildişi Sahili çeyrek finalde
35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Cezayir ve Fildişi Sahili adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu mücadelesinde Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz sona eren karşılaşmanın 119. dakikasında Adil Boulebina ile öne geçen Cezayir, rakibini 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

Cezayir ile Nijerya arasındaki çeyrek final mücadelesi, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ, 3 GOLLE TUR ATLADI

Turnuvanın son çeyrek finalistini belirleyen maçta ise Fildişi Sahili, Burkina Faso'yu 3-0 yendi.

Fildişi Sahili'ne turu getiren golleri 20. dakikada Amad Diallo, 32. dakikada Yan Diomande ve 87. dakikada Bazoumana Toure attı.

Mısır ile Fildişi Sahili, 10 Ocak Cumartesi günü çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

  • Afrika Kupası
  • Çeyrek Final
  • Cezayir-Fildişi Sahili

