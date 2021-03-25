25 Mart 2021 Perşembe 23:00 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 23:08

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri H grubunda Cezayir deplasmanda Zambiya ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 2-1 önde kapatan deplasman ekibinde karşılaşmaya Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal ve eski Fenerbahçeli Islam Slimani'nin performansı damga vurdu. Maçta iki oyuncuda gol atarken, asistler de yine ortaklaşa geldi. Slimani'nin attığı golle asisti Ghezzal yaparken, Ghezzal'ın golünde de asist Slimani'den geldi. Cezayir grupta lider durumda yer alıyor.

2 YIL ARADAN SONRA MİLLİ TAKIMDA!



2 yıl aradan sonra milli takıma geri dönen Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, maça ilk 11'de başlama fırsatını yakaladı. Ghezzal maçın ilk yarısında 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

GHEZZAL'IN SLIMANI'YE YAPTIĞI ASİST



SLIMANI'NIN GHEZZAL'A ASİSTİ



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