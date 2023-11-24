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Spor

Cezayirli futbolcu, Filistin'i desteklediği için gözaltına alındı!

Sosyal medya hesabından Yahudilere beddua eden kişinin videosunu paylaşan Cezayirli futbolcu Youcef Atal gözaltına alındı.

24 Kasım 2023 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Cezayirli futbolcu, Filistin'i desteklediği için gözaltına alındı!
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice'in Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın, geçen ay Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Atal, ülkenin güneyindeki Nice kentinde dün gözaltına alındı.

Geçen ay sosyal medyada Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaşmasının ardından hakkında "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Atal'ın, ifade vermesinin ardından bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Atal'ın geçen ay sosyal medya hesabından bir kişinin Yahudilere beddua ettiği konuşmaya ait videoyu paylaşması Fransa'da tepki görmüştü.

Nice takımı, daha sonra paylaşımını silmesine ve özür dilemesine rağmen futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.

Nice Savcılığı olayla ilgili, 16 Ekim'de "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle Atal hakkında soruşturma başlatmıştı.

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