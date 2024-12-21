Chamberlain: Çok fazla sorun var

Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Alex Oxlade-Chamberlain yaptığı açıklamada, "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var." dedi.

Chamberlain ayrıca, "Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım." ifadelerini kullandı.